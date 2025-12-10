Под Минском продается «французский замок» 10.12.2025, 16:03

Его цена полностью соответствует названию.

Этот коттедж, расположенный на самом берегу Раубичского водохранилища, сложно не заметить: три этажа, нежно-розовые стены, терракотовая черепичная кровля. Дом явно выделяется на фоне всех остальных (куда менее «романтичных») построек. Уже как три года коттедж пытаются продать. За очень солидную сумму.

Onlíner посмотрел, как устроен «французский замок» (именно так и не иначе его называет продавец) изнутри.

Площадь коттеджа (или замка) – 611 квадратных метров. При этом жилых из них — только половина. Остальное пространство делят между собой бильярдная, сауна, тренажерка, гардеробные, постирочная и необходимые в каждом доме хозпомещения. Планировку этажей продавец не приложил, но даже по фото понятно, что все комнаты очень просторные. Понятие «ютиться» к этому дому точно не применимо.

Интерьер выполнен в околодворцовом стиле: блестящая плитка пола и лестниц; золоченые перила, такие же броские люстры и оправы зеркал. Само собой, нашлось место для внушительного камина и комодов с подсвечниками.

Фишка дома – роскошный балкон-терраса на несколько десятков квадратных метров. «Повернут» балкон строго в сторону водоема. Виды – сами можете оценить.

Хозяевам не доведется «ютиться» не только внутри, но и снаружи: площадь участка, на котором стоит дом, – 23 сотки (что уже само по себе круто, обычно под Минском наделы не больше 15 соток). Территория озеленена, выделены зоны для тихого отдыха и барбекю. Примечательно, что участок частично огорожен сеткой-рабицей. Такое решение не ожидаешь увидеть на объектах подобного уровня. Обычно «замки» ограждают чуть ли не трехметровыми заборами.

Как уже упоминалось, от дома до Раубичского водохранилища буквально «пять шагов»: перед коттеджем точно никто больше не построится. В окрестностях неподалеку лес с грибами-ягодами.

«Респектабельные соседи, 15 км от МКАД, Логойское направление. Приглашаем на просмотр, торг!» – уточняет агентство, занимающееся продажей объекта.

«Французский замок» собственник оценил в 5 780 000 рублей — или $2 000 000 по курсу (то есть один обжитый «квадрат» обойдется новым хозяевам примерно в $3270 в эквиваленте). Несмотря на то что дом продается уже три года, надежды не потеряны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com