США потребовали от Турции отказаться от российских комплексов С-400 10.12.2025, 16:10

Без этого Анкара не сможет получить истребители F-35.

Турция должна прекратить эксплуатацию российского зенитно-ракетного комплекса С-400, если она хочет вернуться в программу производства и закупок истребителей F-35 под руководством США, заявил американский посол Том Баррак, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Баррак, близкий союзник президента США Дональда Трампа и посол в Турции, сообщил в соцсети X, что страны ведут переговоры о российских системах, приобретенных Анкарой около десяти лет назад, и о ее «желании вновь присоединиться» к программе F-35.

Трамп обсуждал этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в сентябре в Белом доме, демонстрируя готовность США рассмотреть продажу F-35 Анкаре. Тем не менее комментарии Баррака подчеркивают позицию Вашингтона — поддержанную другими странами НАТО — что для разрешения спора Турция должна отказаться от российских ракет, чего она пока не сделала.

«Согласно законам США, Турция не может эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35», — подчеркнул посол. Он добавил, что близкие отношения Трампа и Эрдогана способствовали «самым продуктивным переговорам по этой теме за почти десять лет».

Баррак выразил надежду, что переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, удовлетворяющему интересы безопасности обеих стран. По его словам, Турция приближается к решению вопроса о снятии С-400.

Ранее Турция надеялась, что США снимут санкции с ее оборонной промышленности без требования отказаться от российских ракет. С-400 были приобретены после попытки переворота в 2016 году, когда путчисты использовали американские F-16 для бомбардировок ключевых объектов, включая парламент и район резиденции Эрдогана.

