Шесть белорусских спортсменов допущено к отбору на зимнюю Олимпиаду 10.12.2025, 16:20

В нейтральном статусе и при полном соблюдении всех условий и проверок.

Список первых девяти спортсменов с российским и белорусским гражданством, которым был присвоен нейтральный статус (AIN) и которые допущены к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм-2026, опубликован 10 декабря Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), собщает «Позірк».

Как следует из пресс-релиза организации, спортсмены будут допущены «при условии, что они официально примут условия, связанные со статусом AIN», спортсмены также «будут обязаны соблюдать все существующие правила FIS».

В списке шесть граждан Беларуси: фристайлисты Анастасия Андриянова, Анна Деруго, Игорь Дробенков, Анна Гускова и Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Шканова.

FIS сообщает также, что список нейтральных спортсменов будет пополняться “по мере проведения дополнительных проверок и принятия новых решений“.

2 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сообщила, что проверит спортсменов и вспомогательный персонал из Беларуси и РФ на соответствие требованиям для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026.

Заявки на таких спортсменов будут рассмотрены специальной комиссией FIS.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com