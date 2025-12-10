Шесть белорусских спортсменов допущено к отбору на зимнюю Олимпиаду
- 10.12.2025, 16:20
В нейтральном статусе и при полном соблюдении всех условий и проверок.
Список первых девяти спортсменов с российским и белорусским гражданством, которым был присвоен нейтральный статус (AIN) и которые допущены к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм-2026, опубликован 10 декабря Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), собщает «Позірк».
Как следует из пресс-релиза организации, спортсмены будут допущены «при условии, что они официально примут условия, связанные со статусом AIN», спортсмены также «будут обязаны соблюдать все существующие правила FIS».
В списке шесть граждан Беларуси: фристайлисты Анастасия Андриянова, Анна Деруго, Игорь Дробенков, Анна Гускова и Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Шканова.
FIS сообщает также, что список нейтральных спортсменов будет пополняться “по мере проведения дополнительных проверок и принятия новых решений“.
2 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сообщила, что проверит спортсменов и вспомогательный персонал из Беларуси и РФ на соответствие требованиям для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026.
Заявки на таких спортсменов будут рассмотрены специальной комиссией FIS.