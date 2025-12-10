закрыть
10 декабря 2025, среда, 17:00
Послы ЕС согласовали полный отказ от российского газа

  • 10.12.2025, 16:47
Послы ЕС согласовали полный отказ от российского газа

Словакия и Венгрия пытались блокировать решение.

Послы государств ЕС во время заседания COREPER I в Брюсселе согласовали текст регламента RePowerEU, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского газа.

Об этом сообщил представитель датского председательства в Совете ЕС, информирует «Укринформ».

«COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и после этого, как всегда, проинформирует Европейский парламент», - сообщил пресс-секретарь.

Стало известно, что все государства-члены ЕС, кроме Словакии и Венгрии, согласились на компромисс по REPowerEU.

Спикер подчеркнул важность принятого компромисса, ведь это законодательство, в отличие от санкций, означает постоянный запрет на российский газ и включает сильные механизмы обеспечения соблюдения соответствующего регламента.

Текст соглашения будет опубликован в течение сегодняшнего дня, добавил спикер.

Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС, а запрет на импорт российского газа начнет действовать через 6 недель.

