Послы ЕС согласовали полный отказ от российского газа
- 10.12.2025, 16:47
Словакия и Венгрия пытались блокировать решение.
Послы государств ЕС во время заседания COREPER I в Брюсселе согласовали текст регламента RePowerEU, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского газа.
Об этом сообщил представитель датского председательства в Совете ЕС, информирует «Укринформ».
«COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и после этого, как всегда, проинформирует Европейский парламент», - сообщил пресс-секретарь.
Стало известно, что все государства-члены ЕС, кроме Словакии и Венгрии, согласились на компромисс по REPowerEU.
Спикер подчеркнул важность принятого компромисса, ведь это законодательство, в отличие от санкций, означает постоянный запрет на российский газ и включает сильные механизмы обеспечения соблюдения соответствующего регламента.
Текст соглашения будет опубликован в течение сегодняшнего дня, добавил спикер.
Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС, а запрет на импорт российского газа начнет действовать через 6 недель.