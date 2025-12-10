У самой дорогой гитаре в мире — новый владелец
- 10.12.2025, 16:53
Раньше она принадлежала Курту Кобейну
Легендарная гитара фронтмена «Нирваны» Курта Кобейна, Martin D-18E, признанная самой дорогой гитарой в мире, была передана в Королевский колледж музыки (Royal College of Music) в Лондоне, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Именно на этой гитаре Курт исполнил культовый концерт MTV Unplugged в 1993 году, за шесть месяцев до своей трагической смерти.
В 2020 году Питер Фридман, основатель и председатель RØDE Microphones, приобрел инструмент за более чем $6 млн, установив мировой рекорд стоимости гитары. Сейчас Фридман, который также поддерживает стипендиальный фонд колледжа для студентов из Австралии, передал D-18E в колледж.
Планируется, что гитара станет частью новой гастролирующей выставки, старт которой намечен на 2026 год.
«Я рад подарить эту культовую гитару Королевскому колледжу музыки, чтобы ее ценность и история вдохновляли молодых музыкантов в колледже и по всему миру», — сказал Фридман. Он также посвятил подарок своему отцу Генри, который любил музыку и Лондон.
Директор колледжа Джеймс Уильямс выразил благодарность за щедрый жест: «Эта гитара открывает новые возможности для международной выставки, посвященной Курту Кобейну, и символизирует неизменную поддержку Питера Фридмана искусства и образования, способного менять жизни».
Ранее инструмент находился у дочери Кобейна, Франсис Бин Кобейн, а в 2018 году перешел к ее бывшему мужу Исайе Силве, прежде чем был продан на аукционе.
Этот подарок делает культовую гитару доступной для поклонников и будущих музыкантов по всему миру.