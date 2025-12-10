закрыть
10 декабря 2025, среда
У самой дорогой гитаре в мире — новый владелец

  • 10.12.2025, 16:53
У самой дорогой гитаре в мире — новый владелец
Фото: @historyrock_

Раньше она принадлежала Курту Кобейну

Легендарная гитара фронтмена «Нирваны» Курта Кобейна, Martin D-18E, признанная самой дорогой гитарой в мире, была передана в Королевский колледж музыки (Royal College of Music) в Лондоне, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Именно на этой гитаре Курт исполнил культовый концерт MTV Unplugged в 1993 году, за шесть месяцев до своей трагической смерти.

Фото: Far Out Magazine

В 2020 году Питер Фридман, основатель и председатель RØDE Microphones, приобрел инструмент за более чем $6 млн, установив мировой рекорд стоимости гитары. Сейчас Фридман, который также поддерживает стипендиальный фонд колледжа для студентов из Австралии, передал D-18E в колледж.

Планируется, что гитара станет частью новой гастролирующей выставки, старт которой намечен на 2026 год.

«Я рад подарить эту культовую гитару Королевскому колледжу музыки, чтобы ее ценность и история вдохновляли молодых музыкантов в колледже и по всему миру», — сказал Фридман. Он также посвятил подарок своему отцу Генри, который любил музыку и Лондон.

Директор колледжа Джеймс Уильямс выразил благодарность за щедрый жест: «Эта гитара открывает новые возможности для международной выставки, посвященной Курту Кобейну, и символизирует неизменную поддержку Питера Фридмана искусства и образования, способного менять жизни».

Ранее инструмент находился у дочери Кобейна, Франсис Бин Кобейн, а в 2018 году перешел к ее бывшему мужу Исайе Силве, прежде чем был продан на аукционе.

Этот подарок делает культовую гитару доступной для поклонников и будущих музыкантов по всему миру.

