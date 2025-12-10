Independent: Европе пора воспользоваться своей силой и остановить Путина в Украине 1 10.12.2025, 17:18

Уступки Кремлю не приведут к долгосрочному миру.

Американский президент Дональд Трамп, пытается навязать Украине мирный план, который фактически угрожает ее суверенитету, пишет редактор по международным вопросам Сэм Кайли в Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По его мнению, Украина не должна рассматривать предложения, исходящие из Вашингтона, поскольку они не приведут к настоящему миру и лишь дают Москве время для перегруппировки и подготовки к дальнейшей агрессии.

Кайли подчеркивает, что Трамп видит Украину как «деловую возможность» и оказывает давление на Киев с целью капитуляции, в то время как влияние США на Россию гораздо больше. «Если бы США предоставили Украине необходимые оружие и ресурсы, она могла бы выиграть войну и сломать хребет Кремля», — отмечает эксперт. Однако администрация Трампа делает ставку на уступки Украины, а не на реальную поддержку.

Европа, по мнению Кайли, должна взять инициативу в свои руки. Среди предложений — использование €300 млрд замороженных российских активов для финансирования обороны Украины и заключение многостороннего оборонного договора с Киевом вне НАТО. Это позволило бы удерживать российские силы под угрозой, не вводя значительные сухопутные войска, и создавать реальную угрозу для Москвы с воздуха и дальнобойными ракетами.

Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и лидера лейбористов Великобритании Кира Стармера, уже проявляют осторожность по отношению к российско-американским планам, которые ослабляют Украину.

Время для того, чтобы Европа перестала полагаться на Трампа и взяла ответственность за защиту демократических принципов континента, настало. Угроза российской агрессии может быть нейтрализована только при решительной, самостоятельной европейской позиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com