10 декабря 2025, среда, 17:56
Independent: Европе пора воспользоваться своей силой и остановить Путина в Украине

1
  • 10.12.2025, 17:18
Уступки Кремлю не приведут к долгосрочному миру.

Американский президент Дональд Трамп, пытается навязать Украине мирный план, который фактически угрожает ее суверенитету, пишет редактор по международным вопросам Сэм Кайли в Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По его мнению, Украина не должна рассматривать предложения, исходящие из Вашингтона, поскольку они не приведут к настоящему миру и лишь дают Москве время для перегруппировки и подготовки к дальнейшей агрессии.

Кайли подчеркивает, что Трамп видит Украину как «деловую возможность» и оказывает давление на Киев с целью капитуляции, в то время как влияние США на Россию гораздо больше. «Если бы США предоставили Украине необходимые оружие и ресурсы, она могла бы выиграть войну и сломать хребет Кремля», — отмечает эксперт. Однако администрация Трампа делает ставку на уступки Украины, а не на реальную поддержку.

Европа, по мнению Кайли, должна взять инициативу в свои руки. Среди предложений — использование €300 млрд замороженных российских активов для финансирования обороны Украины и заключение многостороннего оборонного договора с Киевом вне НАТО. Это позволило бы удерживать российские силы под угрозой, не вводя значительные сухопутные войска, и создавать реальную угрозу для Москвы с воздуха и дальнобойными ракетами.

Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и лидера лейбористов Великобритании Кира Стармера, уже проявляют осторожность по отношению к российско-американским планам, которые ослабляют Украину.

Время для того, чтобы Европа перестала полагаться на Трампа и взяла ответственность за защиту демократических принципов континента, настало. Угроза российской агрессии может быть нейтрализована только при решительной, самостоятельной европейской позиции.

