В Беларуси повышается размер базовой величины 1 10.12.2025, 17:27

Это скажется на сумме штрафов, пошлин и выплат.

С начала 2026 года в Беларуси размер базовой величины вырастет до 45 рублей, сообщает Blizko.by. Новые суммы административных штрафов, госпошлин и ряда соцвыплат посчитало Могилевское областное объединение профсоюзов.

Теперь регистрация брака в ЗАГСе теперь будет стоить 45 рублей, как и восстановление утерянного свидетельства о нем. Смена фамилии или полных имен обойдется в 90 рублей. За первый развод придется заплатить 180 рублей, за последующие — 360 рублей.

Стандартная замена паспорта в течение месяца обойдется в 45 рублей. За процедуру ускоренного оформления (15 дней) белорусы заплатят 90 рублей, а за срочное оформление (7 дней) — 150 для минчан и жителей областных центров.

Замена водительского удостоверения будет стоить 90 рублей, а пошлина за судебное дело о недействительности сделки — 250 рублей.

Превышение автомобильной скорости обернется штрафом от 45 рублей за превышение на 10-20 км/ч и до 540 рублей за превышение более чем на 40 км/ч. Повторные нарушения будут караться штрафами от 225 до 675 рублей или лишением водительских прав на год.

Штраф для физлиц за отсутствие техосмотра составит до 135 рублей, для ИП и юрлиц — до 450 рублей.

За 0,8 промилле алкоголя в крови водителя накажут штрафом до 4500 рублей и лишат прав на 3 года. При более высоком уровне опьянения штраф возрастет до 9000 рублей с лишением прав на 5 лет.

За курение, в том числе электронных сигарет, в запрещенных местах грозит до 180 рублей, а за курение в подъезде или лифте — до 900.

Безбилетные пассажиры в городском пассажирском транспорте заплатят от 22,5 до 45 рублей, в пригородном транспорте — 31,5 рубля, а в междугороднем — 45 рублей.

Повышение базовой положительно скажется на размере ряда госпособий и выплат. Размер минимальной выплаты по безработице вырастет до 33,75 рубля. Максимально можно получить 90 рублей.

Выплаты белорусам, прошедшим реабилитацию, составят 90 рублей. Для тех, кто вернулся из мест лишения свободы, предусмотрена помощь до 225 рублей.

Военнообязанные, привлекаемые на сборы, получат пособие в размере 675 рублей.

Материальные выплаты по коллективным трудовым договорам (например, на оздоровление, рождение ребенка или свадьбу) вырастут в среднем на 7%, так как обычно привязаны к базовой величине.

