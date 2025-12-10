В Беларуси кто-то купил 2,5 кг золота за один раз
- 10.12.2025, 17:46
Сумма сделки — рекордная.
Настоящий бум случился на финансовом рынке Беларуси. Некто приобрел за раз сразу 2,5 кг золота в соответствующих облигациях, сообщает компания «Айгенис».
Не раскрывается, кто оказался столь богатым инвестором – ведь купить ценные бумаги могут как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели и иностранные граждане.
Первый выпуск «золотых» облигаций произошел в июне 2025 года. Так по Br313,61 за бумагу их было выпущено на сумму Br3,13 млн. Фактически, на 10 кг золота.
А тут одним махом была приобретена четверть всех активов на общую сумму более Br784 тыс.
По данным компании-продавца, на начало декабря была размещена уже половина выпуска облигаций.