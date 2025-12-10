Наземный дрон ВСУ уничтожил штурмовую группу оккупантов
- 10.12.2025, 17:55
- 1,000
Ночной штурм россиян провалился.
Наземная боевая платформа «Droid» с крупнокалиберным пулеметом Browning успешно сорвала ночной штурм российских войск на позиции 5 отдельной штурмовой бригады.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские операторы обнаружили МТ-ЛБ противника с десантом и открыли огонь, уничтожив технику и штурмовую группу.
Подготовка противника к ночному прорыву
По информации 5 ОШБр, ночью российские подразделения готовили очередной штурм украинских позиций. Чтобы усилить оборону, экипажи бригады вывели в работу наземные боевые системы «Droid», оснащенные пулеметом Browning калибра 12,7 мм.
Фиксация цели в тепловизоре
Оператор одного из дронов зафиксировал в тепловизионном режиме российскую МТ-ЛБ с десантниками, которая направлялась прямо в сторону украинских позиций. Машина попала в сектор поражения и была немедленно обстреляна.
Пулеметный огонь, который остановил штурм
Очереди тяжелого пулемета пробивали борт МТ-ЛБ, поражая экипаж и штурмовую пехоту внутри. Потеряв управление после первых попаданий, бронетранспортер прошел в нескольких сантиметрах от дрона и остановился после повторных попаданий в кормовую часть.
Итог операции
В результате работы наземной платформы:
уничтожена МТ-ЛБ противника;
ликвидирована штурмовая группа россиян;
ночной штурм полностью сорван.