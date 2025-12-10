Наземный дрон ВСУ уничтожил штурмовую группу оккупантов 10.12.2025, 17:55

1,000

Ночной штурм россиян провалился.

Наземная боевая платформа «Droid» с крупнокалиберным пулеметом Browning успешно сорвала ночной штурм российских войск на позиции 5 отдельной штурмовой бригады.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские операторы обнаружили МТ-ЛБ противника с десантом и открыли огонь, уничтожив технику и штурмовую группу.

Подготовка противника к ночному прорыву

По информации 5 ОШБр, ночью российские подразделения готовили очередной штурм украинских позиций. Чтобы усилить оборону, экипажи бригады вывели в работу наземные боевые системы «Droid», оснащенные пулеметом Browning калибра 12,7 мм.

Фиксация цели в тепловизоре

Оператор одного из дронов зафиксировал в тепловизионном режиме российскую МТ-ЛБ с десантниками, которая направлялась прямо в сторону украинских позиций. Машина попала в сектор поражения и была немедленно обстреляна.

Пулеметный огонь, который остановил штурм

Очереди тяжелого пулемета пробивали борт МТ-ЛБ, поражая экипаж и штурмовую пехоту внутри. Потеряв управление после первых попаданий, бронетранспортер прошел в нескольких сантиметрах от дрона и остановился после повторных попаданий в кормовую часть.

Итог операции

В результате работы наземной платформы:

уничтожена МТ-ЛБ противника;

ликвидирована штурмовая группа россиян;

ночной штурм полностью сорван.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com