закрыть
10 декабря 2025, среда, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Наземный дрон ВСУ уничтожил штурмовую группу оккупантов

  • 10.12.2025, 17:55
  • 1,000
Наземный дрон ВСУ уничтожил штурмовую группу оккупантов

Ночной штурм россиян провалился.

Наземная боевая платформа «Droid» с крупнокалиберным пулеметом Browning успешно сорвала ночной штурм российских войск на позиции 5 отдельной штурмовой бригады.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские операторы обнаружили МТ-ЛБ противника с десантом и открыли огонь, уничтожив технику и штурмовую группу.

Подготовка противника к ночному прорыву

По информации 5 ОШБр, ночью российские подразделения готовили очередной штурм украинских позиций. Чтобы усилить оборону, экипажи бригады вывели в работу наземные боевые системы «Droid», оснащенные пулеметом Browning калибра 12,7 мм.

Фиксация цели в тепловизоре

Оператор одного из дронов зафиксировал в тепловизионном режиме российскую МТ-ЛБ с десантниками, которая направлялась прямо в сторону украинских позиций. Машина попала в сектор поражения и была немедленно обстреляна.

Пулеметный огонь, который остановил штурм

Очереди тяжелого пулемета пробивали борт МТ-ЛБ, поражая экипаж и штурмовую пехоту внутри. Потеряв управление после первых попаданий, бронетранспортер прошел в нескольких сантиметрах от дрона и остановился после повторных попаданий в кормовую часть.

Итог операции

В результате работы наземной платформы:

уничтожена МТ-ЛБ противника;

ликвидирована штурмовая группа россиян;

ночной штурм полностью сорван.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко