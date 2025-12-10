Сенатор США: Уиткоффа и Кушнера нужно заменить
- 10.12.2025, 18:19
Блюменталь утверждает, что они действуют в интересах Кремля.
Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп подталкивает Украину к быстрому подписанию «мирного соглашения» без гарантий безопасности, и считает, что переговорщиков США Стива Уиткофф и Джареда Кушнера нужно заменить. Об этом он сказал в комментарии «Суспільному».
Комментируя «мирные переговоры», Блюменталь отметил, что они кажутся «полностью односторонними в способе, которым их вели посланники Трампа». Это касается выдвижения требований к Украине без каких-либо реальных уступок со стороны страны-агрессора России.
«Они, кажется, предвзяты по отношению к Украине. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники – Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России, вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь «мирный план» нужно выбросить. Им нужно вернуться к начальному этапу», – сказал он.
Сенатор также прокомментировал заявление Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По его мнению, американский президент пытается таким образом успокоить нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
«Выборы – это просто еще один шаг к тому, что он пытается сделать Путину. Путин не проводит выборы. Зеленскому нет нужды тоже», – сказал Блюменталь.