Путин в отчаянии пытается пополнить армию

3
  • 10.12.2025, 18:29
  • 4,008
Путин в отчаянии пытается пополнить армию

Кремль раздает рекордные бонусы за контракт.

Россия пытается компенсировать огромные потери на фронте в Украине. Кремль предлагает рекордные бонусы за контракт — до 48 000 долларов США, что при средних зарплатах в стране около 950 долларов в месяц говорит о масштабах кризиса, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам Минобороны Великобритании, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла около 1 140 000 военных убитыми и ранеными. Только в этом году число потерь приблизилось к 400 000, а ежедневные потери достигают около 1 000 человек.

Чтобы восполнить ряды, власти задействуют все возможные механизмы: освобождают заключенных, смягчают требования по состоянию здоровья, включая ВИЧ и другие болезни, и запускают масштабные кампании по вербовке.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что если Кремль сможет продолжать платить огромные бонусы и обеспечить приток людей, Россия способна вести «дорогую и изнуряющую» войну еще долго.

Параллельно в стране вырос целый рынок «охоты за головами» кандидатов в военные. Частные рекрутеры, ранее занимавшиеся наймом бухгалтеров и айтишников, теперь получают комиссию за каждого отправленного в армию. По оценкам, за одного новобранца они зарабатывают от ≈1 270 до 3 680 долларов.

Одна из таких рекрутеров, Ольга, рассказала, что ее фирма теперь ежедневно публикует около 40 объявлений в Telegram, ищущих стрелков, операторов дронов и минометчиков.

Так в России формируется новая индустрия — по сути, рынок поставки людей на войну.

