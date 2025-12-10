«Беларусбанк» ввел важные изменения по карточкам 1 10.12.2025, 18:35

2,764

Они касаются фактически всех клиентов.

«Беларусбанк» с 1 декабря ввел новшества по карточкам. Одно из основных изменений — после истечения срока действия «пластика» новый теперь выпускают под другим уникальным номером. То есть продлить срок действия карточки, которая на руках у клиента, не получится.

«Изменение касается любой карты банка», — уточнили в контакт-центре финучреждения.

Также с 1 декабря карточку «Беларусбанка» можно заблокировать по номеру 147. Но звонок нужно совершить с номера мобильного телефона, который указан при регистрации счета.

