«Беларусбанк» ввел важные изменения по карточкам

«Беларусбанк» ввел важные изменения по карточкам1
- 10.12.2025, 18:35
Они касаются фактически всех клиентов.
«Беларусбанк» с 1 декабря ввел новшества по карточкам. Одно из основных изменений — после истечения срока действия «пластика» новый теперь выпускают под другим уникальным номером. То есть продлить срок действия карточки, которая на руках у клиента, не получится.
«Изменение касается любой карты банка», — уточнили в контакт-центре финучреждения.
Также с 1 декабря карточку «Беларусбанка» можно заблокировать по номеру 147. Но звонок нужно совершить с номера мобильного телефона, который указан при регистрации счета.