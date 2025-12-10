закрыть
Франция подарила Украине 40 роботов-пожарных

1
  • 10.12.2025, 18:41
Франция подарила Украине 40 роботов-пожарных

Они участвовали в спасении Нотр-Дама.

Франция передала украинским спасателям 40 роботов-пожарных Colossus – модели, которая успешно показала себя в том числе при тушении пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщили на страницах посольства Франции в Украине.

Франция передала Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины 40 передовых роботов-пожарных Colossus производителя Shark Robotics, приобретенных за французские средства.

Роботы разрабатывались в тесном сотрудничестве с французской пожарной службой и рассчитаны на то, чтобы упростить работу и уменьшить риски для пожарных во время сложных операций.

Спроектированные для работы при чрезвычайно высоких температурах, роботы могут использоваться и для тушения огня, и для эвакуации пострадавших, а также находиться там, где для человека слишком опасно.

Colossus использовались в том числе во время тушения печально известного пожара в Соборе Парижской Богоматери и хорошо показали себя, проработав в экстремальных условиях более 10 часов.

