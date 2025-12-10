«А свет на нижние этажи вообще попадает?» 10.12.2025, 18:45

2,714

Кае выглядит дом-колодец «Минск-Мира» изнутри.

Вот уже который месяц в самом сердце «Минск-Мира» ведется большая стройка, пишет Onlíner. Целый квартал — шесть высоток — решили реализовать в формате домов-колодцев и полуколодцев. Для столицы это не первый опыт: приметную многоэтажку с замкнутым двором возвели еще в начале десятых. Но отличия у проектов есть. В первую очередь — масштаб.

Грандиозную стройку в квартале «Австралия и Океания» мы все наблюдаем со стороны: дома с апартаментами растут довольно активно. А благодаря видео в TikTok от автора с ником zlo1372 у всех непричастных появилась возможность заглянуть во двор колодца еще до сдачи дома. Смотрите, как это выглядит и ощущается.

Комментаторы, конечно, не смогли удержаться от шуток и критики: «А чего внутри дом не построили? Столько места проподает», «Там же в нижних этажах (до середины как минимум) никогда не будет солнца», «Мне через экран стало тяжело дышать».

Но нашлись и те, кто не так эмоционально воспринимает ситуацию. «По специфике деятельности постоянно работаю с клиентами «Минск-Мира». Поверьте мне на слово: спрос на такое жилье огромный. Могу предоставить свой рейтинг основных покупателей: 1. Родители приезжих детей, учащихся в Минске. Дети, как правило, и остаются жить в этих квартирах. 2. Просто жители областных городов, которые смогли. 3. Жители поселков, имеющие деньги и которые «этот огород вертели». Поверьте: есть любители глобальной урбанизации. 4. Минчане, вкладывающие в недвижимость. Как правило, такое жилье сдается в аренду. 5. Минчане, которым по финансам не потянуть выше 30 квадратных метров», — разложил все по полочкам один из пользователей соцсети.

А если посмотреть на сайт застройщика, то в четырех строящихся домах осталось всего лишь около 105 свободных апартаментов. И «апарты», смотрящие внутрь колодца, очень даже разобраны. Так что хватает людей, которых такой вариант устраивает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com