закрыть
10 декабря 2025, среда, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Нападки Трампа ускоряют переход к самостоятельной обороне Европы

  • 10.12.2025, 18:52
  • 1,188
Politico: Нападки Трампа ускоряют переход к самостоятельной обороне Европы

Необходимо восполнить пробелы, которые традиционно закрывали США.

Постоянные выпады президента США Дональда Трампа в адрес Европейского союза вынуждают страны ЕС готовиться к сценарию, который еще недавно считался немыслимым — к будущему, в котором США больше не выступают главным гарантом безопасности континента. Европейские лидеры ускоренно формируют новую систему обороны — с опорой на собственные силы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне растущей неопределенности Брюссель, Лондон, Париж и Берлин уже тестируют модель «европейского лидерства» в вопросах безопасности. Ключевые решения по Украине принимаются в рамках неформальной коалиции при участии Великобритании, Франции и Германии. Параллельно обсуждаются варианты углубления координации — от расширения британских сил быстрого реагирования JEF до укрепления «европейского столпа» внутри НАТО.

Европейские чиновники признают, что переговоры с США о гарантиях безопасности — включая легендарную статью 5 НАТО — становятся все более «неловкими». Один из высокопоставленных представителей заявил, что уверенность в реакции Вашингтона в случае нападения на восточного союзника «слишком низкая».

Новый Национальный стратегический документ администрации Трампа еще сильнее встревожил европейцев. В нем говорится, что США больше не намерены «подпирать мировой порядок как Атлант» и ожидают, что «богатые и развитые страны» возьмут ответственность за свои регионы. Европа, согласно документу, переживает «массовую миграцию» и может стать «неузнаваемой в ближайшие 20 лет».

На этом фоне ЕС обсуждает возможные дополнительные механизмы защиты, включая задействование статьи 42.7 собственного договора о взаимной обороне. Германия, традиционно опирающаяся на США, начала диалог с Францией о роли французского ядерного потенциала в европейской безопасности.

При этом эксперты подчеркивают, что Европа все еще серьезно зависит от американских возможностей — от разведки до тяжелой авиации и дальних ударов. Восполнить эти пробелы в ближайшие годы будет крайне сложно.

Тем не менее вывод европейских стран однозначен: эпоха безусловной американской «страховки» подходит к концу, и к новому порядку нужно готовиться уже сейчас.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко