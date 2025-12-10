Politico: Нападки Трампа ускоряют переход к самостоятельной обороне Европы 10.12.2025, 18:52

Необходимо восполнить пробелы, которые традиционно закрывали США.

Постоянные выпады президента США Дональда Трампа в адрес Европейского союза вынуждают страны ЕС готовиться к сценарию, который еще недавно считался немыслимым — к будущему, в котором США больше не выступают главным гарантом безопасности континента. Европейские лидеры ускоренно формируют новую систему обороны — с опорой на собственные силы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне растущей неопределенности Брюссель, Лондон, Париж и Берлин уже тестируют модель «европейского лидерства» в вопросах безопасности. Ключевые решения по Украине принимаются в рамках неформальной коалиции при участии Великобритании, Франции и Германии. Параллельно обсуждаются варианты углубления координации — от расширения британских сил быстрого реагирования JEF до укрепления «европейского столпа» внутри НАТО.

Европейские чиновники признают, что переговоры с США о гарантиях безопасности — включая легендарную статью 5 НАТО — становятся все более «неловкими». Один из высокопоставленных представителей заявил, что уверенность в реакции Вашингтона в случае нападения на восточного союзника «слишком низкая».

Новый Национальный стратегический документ администрации Трампа еще сильнее встревожил европейцев. В нем говорится, что США больше не намерены «подпирать мировой порядок как Атлант» и ожидают, что «богатые и развитые страны» возьмут ответственность за свои регионы. Европа, согласно документу, переживает «массовую миграцию» и может стать «неузнаваемой в ближайшие 20 лет».

На этом фоне ЕС обсуждает возможные дополнительные механизмы защиты, включая задействование статьи 42.7 собственного договора о взаимной обороне. Германия, традиционно опирающаяся на США, начала диалог с Францией о роли французского ядерного потенциала в европейской безопасности.

При этом эксперты подчеркивают, что Европа все еще серьезно зависит от американских возможностей — от разведки до тяжелой авиации и дальних ударов. Восполнить эти пробелы в ближайшие годы будет крайне сложно.

Тем не менее вывод европейских стран однозначен: эпоха безусловной американской «страховки» подходит к концу, и к новому порядку нужно готовиться уже сейчас.

