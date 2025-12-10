Назван максимальный срок хранения замороженного мяса 10.12.2025, 19:30

Дольше всего хранятся говядина, баранина и козлятина.

Дольше всего в замороженном виде хранятся говядина, баранина и козлятина, в то время как свинина портится в два раза быстрее. Об этом рассказали специалисты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN). Комментарии экспертов приводит издание Vanitatis.

Эксперты отмечают, что мясо необходимо замораживать сразу после покупки при температуре не выше минус 18 °C. В таких условиях говядина, баранина и козлятина могут храниться до одного года, свинина — до шести месяцев. С птицей ситуация зависит от способа разделки: разделанная тушка сохраняется до девяти месяцев, целая — до 12 месяцев.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение температуры и сроков хранения критично для предотвращения порчи продукта и сохранения его питательных свойств. Эксперты также напомнили о необходимости разморозки мяса в холодильнике, а не на кухонной столешнице.

При комнатной температуре внешние слои мяса быстро нагреваются до 5-10°C — в этих зонах начинается активный рост бактерий, которые могли остаться на продукте после фасовки. В то же время внутренние слои остаются замороженными, и при последующем оттаивании микроорганизмы из внешней оболочки постепенно проникают внутрь.

