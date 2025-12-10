Лидеры Великобритании, Германии и Франции поговорили с президентом США 2 10.12.2025, 19:47

Обсуждали Украину.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции 10 декабря провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план по Украине. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили с Дональдом Трампом последние события, касающиеся продолжающихся мирных переговоров под руководством США, «приветствовав усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины и прекращение кровопролития».

Беседа, по данным Le Monde длилась 40 минут, и была направлена на попытку «добиться прогресса».

«Интенсивная работа над мирным планом продолжается и будет продолжаться в ближайшие дни. Лидеры согласились, что это критический момент — для Украины, ее народа и для общей безопасности в евро-атлантическом регионе», — говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

