Лидеры Великобритании, Германии и Франции поговорили с президентом США

Лидеры Великобритании, Германии и Франции поговорили с президентом США2
- 10.12.2025, 19:47
Обсуждали Украину.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции 10 декабря провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план по Украине. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили с Дональдом Трампом последние события, касающиеся продолжающихся мирных переговоров под руководством США, «приветствовав усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины и прекращение кровопролития».
Беседа, по данным Le Monde длилась 40 минут, и была направлена на попытку «добиться прогресса».
«Интенсивная работа над мирным планом продолжается и будет продолжаться в ближайшие дни. Лидеры согласились, что это критический момент — для Украины, ее народа и для общей безопасности в евро-атлантическом регионе», — говорится в заявлении канцелярии британского премьера.