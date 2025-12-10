Литва вручила Беларуси ноту протеста

Литва вручила Беларуси ноту протеста4
- 10.12.2025, 20:05
Вильнюс требует вернуть фуры.
Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста временному поверенному в делах Беларуси, потребовав вернуть задержанные на белорусской территории литовские грузовики и обеспечить контроль за воздушным пространством на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства балтийской республики.
«Временный поверенный в делах посольства Беларуси, вызванный в министерство иностранных дел Литовской Республики, получил ноту протеста в связи с продолжающимися гибридными атаками, осуществляемыми с территории Беларуси, и насильственным захватом имущества граждан и компаний Евросоюза», — сказано в заявлении МИД.
В нем отмечается, что белорусской стороне «вновь настоятельно рекомендовали обеспечить эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернуть незаконно конфискованное имущество», которое принадлежит компаниям и гражданам ЕС.