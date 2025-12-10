Mirror: Африканский «Ной» строит восемь ковчегов, ожидая Великий потоп 4 10.12.2025, 20:12

Житель Ганы утверждает, что трехлетний всемирный потоп начнется уже через две недели.

Житель Ганы Эбо Хесус набирает популярность в социальных сетях благодаря видео, в которых он строит восемь деревянных ковчегов. Мужчина утверждает, что завершит их до 25 декабря 2025 года — даты, когда, по его словам, начнется трехлетний всемирный потоп, а он хочет спасти человечество, пишет Mirror.

Эбо заявил, что получил «божественное видение», предупредившее его о трехлетнем дожде, который якобы начнется 25 декабря. По его плану, он намерен жить на ковчеге весь этот период.

Никаких прогнозов погоды, указывающих на глобальный потоп в период Рождества, не существует, указывают СМИ. Тем не менее некоторые пользователи соцсетей поддерживают инициативу Эбо. Другие же критикуют проект и считают, что деньги можно было бы потратить на благотворительность — например, на помощь нуждающимся или покупку школьной мебели.

Скептики также указывают на технические проблемы: отсутствие двигателей, руля и достаточной прочности корпуса. Комментаторы отмечают, что даже при крупном наводнении такие лодки вряд ли смогут долго продержаться на воде и выдерживать управление.

Кроме того, критики напоминают, что, согласно Библии, Бог обещал больше не наказывать Землю всемирным потопом. В книге Бытие 9:11 говорится: «…не будет больше потопа, чтобы уничтожить землю».

