10 декабря 2025, среда, 21:18
NYP: Богатые американцы чаще других воруют на кассах самообслуживания

4
  • 10.12.2025, 20:25
  • 1,512
Иллюстрационное фото

Исследование.

Американцы, чей доход превышает $100 тыс. в год, в два раза чаще воруют на кассах самообслуживания, чем остальные посетители. Об этом пишет New York Post со ссылкой на недавний отчет LendingTree.

Согласно отчету, более 40% американцев, которые имеют высокий доход, признавались, что намеренно не сканировали товар в магазине. Среди людей, чей доход достигает $30 тыс. в год, то же самое делали только 17%.

При этом 27% посетителей магазинов с годовым доходом $50 — $100 тыс. также совершали кражи в магазинах.

Кроме того, согласно отчету, чаще всего не сканируют товар на кассах самообслуживания мужчины – 38% против 16% женщин.

Американцы объяснили свои противоправные действия «несправедливыми ценами». В отчете также указано, что чаще всего воровали именно продукты питания, предметы первой необходимости, а не дорогостоящие товары.

