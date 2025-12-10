Папа Римский раскритиковал Трампа 1 10.12.2025, 20:43

1,352

Папа Римский Лев XIV

Фото: Getty Images

Лев XIV обвинил президента США в подрыве союза Европы и Америки.

Папа Римский Лев XIV упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что его недавние заявления ставят под удар долгие годы существовавший союз между Европой и Америкой. Об этом сообщило Sky News.

Поводом стало интервью, в котором глава Белого дома заявил, что Европа находится в упадке и что ее лидеры стали «слабыми». На вопрос журналистов о том, считает ли он справедливым представленный США план урегулирования войны в Украине, понтифик ответил, что предпочел бы не комментировать этот документ. Однако он подчеркнул, что некоторые положения американской инициативы, по его мнению, могут резко изменить характер отношений между США и ЕС.

Папа Римский отметил, что последние публичные заявления Вашингтона выглядят как попытка ослабить важный для будущего альянс двух сторон. Он напомнил, что план, предложенный администрацией Дональда Трампа, является инициативой американского президента, который имеет право продвигать собственные решения, но при этом в документе есть положения, которые, по его мнению, вызовут неоднозначную реакцию как в США, так и за их пределами.

