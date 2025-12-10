На трассе М1 открыли самый длинный участок контроля средней скорости
- 10.12.2025, 20:53
- 1,110
Он выбран неслучайно.
На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ открыт самый протяженный в стране участок контроля средней скорости движения, сообщили в ГАИ.
Отрезок расположен на территории Ивацевичского района Брестской области. Его длина составляет 25 километров (с 151-го по 176-й километр трассы).
В ГАИ объяснили, что на данном участке за пять лет произошло 24 ДТП, в которых 15 человек погибли и 30 получили травмы.
Напомним, обычная камера фиксирует скорость движения автомобиля в конкретной точке. Контроль средней скорости движения — это система фиксации нарушений, использующая камеры на въезде и выезде протяженного участка дороги для расчета средней скорости автомобиля по формуле «расстояние/время», чтобы предотвратить резкие торможения перед камерами.