На трассе М1 открыли самый длинный участок контроля средней скорости

10.12.2025, 20:53

Фото: belta

Он выбран неслучайно.

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ открыт самый протяженный в стране участок контроля средней скорости движения, сообщили в ГАИ.

Отрезок расположен на территории Ивацевичского района Брестской области. Его длина составляет 25 километров (с 151-го по 176-й километр трассы).

В ГАИ объяснили, что на данном участке за пять лет произошло 24 ДТП, в которых 15 человек погибли и 30 получили травмы.

Напомним, обычная камера фиксирует скорость движения автомобиля в конкретной точке. Контроль средней скорости движения — это система фиксации нарушений, использующая камеры на въезде и выезде протяженного участка дороги для расчета средней скорости автомобиля по формуле «расстояние/время», чтобы предотвратить резкие торможения перед камерами.

