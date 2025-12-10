закрыть
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море

  • 10.12.2025, 21:01
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море

Видео.

Морские дроны Службы безопасности Украины 10 декабря поразили в Черном море еще один подсанкционный танкер РФ из состава так называемого «теневого флота». По предварительной информации, судно выведено из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По данным источников, морские дроны СБУ Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan из состава «теневого флота» России. Танкер маскирует свою принадлежность флагом Коморских островов.

Судно было перехвачено в исключительной экономической зоне Украины, когда максимальным ходом и с выключенным транспондером двигалось в сторону портового терминала «Новороссийск». В результате атаки танкер получил критические повреждения и полностью выведен из строя — мощные взрывы прекрасно можно увидеть на видео, которое показали источники.

Приблизительная стоимость танкера — 30 млн долларов, а за один рейс он способен перевезти нефти на 60 миллионов долларов. Танкер Dashan находится под рядом санкций, в том числе теми, которые ввели Украина, Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Операцию проводили 13-го Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины.

