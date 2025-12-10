Президент Чехии призвал новое правительство страны не прекращать помощь Украине 1 10.12.2025, 21:14

Петр Павел

Фото: EPA

Это важно для безопасности и экономических возможностей самой Чехии.

Президент Чехии Петр Павел призвал новое правительство продолжать оказывать Украине помощь, поскольку это также важно для безопасности и экономических возможностей самой Чехии. Об этом пишет ČTK в среду, 10 декабря.

Павел отметил, что прекращение помощи сделает невозможным потенциальное сотрудничество Чехии с Украиной в сфере восстановления.

«Даже если отбросить солидарность, защиту принципов и ценностей, и посмотреть на это чисто прагматично, то для меня не имеет смысла прекращать поддержку Украины сейчас. Ведь тем самым мы закрываем двери для возможного дальнейшего сотрудничества в восстановлении Украины, которое рано или поздно наступит. Поэтому даже те, кто не склонен считать, что стране, которая подверглась нападению, нужно помогать, должны смотреть на это так, что поддержка безопасности Украины повышает и нашу безопасность в будущем, а кроме того, может быть достаточно важной экономической возможностью», — отметил Павел во время встречи с городскими депутатами в городе Либерец.

