Нефтяной гигант Shell расторгает последнее соглашение о партнерстве с «Роснефтью» 10.12.2025, 21:22

Подробности.

Англо-нидерландский нефтяной концерн Shell планирует расторгнуть партнерство с «Роснефтью», в котором компании совместно владели долей в трубопроводе из Казахстана — Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Shell хочет сохранить долю в КТК, но не будет владеть им совместно с российской нефтяной компанией под санкциями, сообщили осведомленные источники Bloomberg. В начале недели президент России Владимир Путин разрешил двум нефтяным компаниям совершать сделки с их общим предприятием. Кремль не предоставил объяснений относительно разрешения Путина.

Согласно веб-сайту компании, общая доля Shell в КТК составляет 7,4%. Она включает 3,75% через совместное предприятие с «Роснефтью», 1,75% через прямое участие и 2% через дочернюю компанию BG Overseas Holding. По словам источников, Shell не планирует выходить из всего проекта КТК. В число акционеров проекта помимо «Роснефти» входит «Лукойл», также попавший под блокирующие санкции США.

КТК доставляет казахстанскую нефть на Черноморское побережье через Россию. В последние месяцы инфраструктура проекта неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. Удары привели к временным остановкам и сокращению погрузки нефти, а в результате последней атаки был закрыт один из трех причалов КТК, имеющих ключевое значение для функционирования предприятия. Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что оно поддерживало контакты с украинскими официальными лицами по дипломатическим каналам в связи с инцидентами. Также власти страны осудили нападение, так как оно подрывает экспорт.

Shell выходит из одного из последних крупных проектов в России. Ранее близкий к Путину миллиардер Геннадий Тимченко получил 50% в компании «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД), ведущей добычу на месторождениях в Западной Сибири, сообщал «Коммерсант». Доля в СПД перешла к нему в 2023 году от Shell.

Власти РФ в июне 2022 года приняли решение о создании нового российского оператора «Сахалина-2», которому перешли все права и обязанности предыдущего. Концерн Shell покинул этот проект. Его доля в 27,5% акций за 94,8 млрд рублей досталась структуре «Газпрома» — ООО «Сахалинский проект».

Shell в отчетности за первый квартал 2022 года признала расходы от ухода из российских активов на уровне $3,9 млрд, сообщила компания. Все потери могут составить до $5 млрд. Крупнейшим убытком стала потеря доли в проекте «Сахалин-2» (убыток $1,6 млрд), еще $1,13 млрд — расходы по кредитованию уничтоженного проекта «Северный поток 2».

