10 декабря 2025, среда, 22:50
По Воронежу нанесен ракетный удар

5
  • 10.12.2025, 21:38
  • 7,734
Россияне жалуются на перебои со светом и водой.

Вечером среды, 10 декабря, по Воронежу был нанесен ракетный удар. После взрыва местные жители сообщили о проблемах со светом и водой.

Об этом сообщают росСМИ.

В регионе объявили опасность удара ракетами и беспилотниками. Через несколько минут местные жители услышали взрыв, после чего в отдельных районах города начались перебои со светом и водой.

При этом россияне сообщают, что якобы сбили 17 ракет.

Губернатор региона Александр Гусев позже сообщил, что следствием взрыва якобы стало сбитие ракеты на подлете к городу. По его словам, обломками были повреждены многоквартирные дома в одном из районов Воронежа.

