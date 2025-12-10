Газ в Европе рекордно подешевел 10.12.2025, 21:44

2,056

Иллюстрационное фото

Цены опустились до минимума с весны прошлого года.

Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с весны прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

С открытия площадки в среду январские фьючерсы на голубое топливо по индексу хаба TTF в Нидерландах подешевели более чем на два процента. Стоимость опустилась до 323,1 доллара (минус 2,3 процента) за тысячу кубометров, минимального уровня с мая 2024 года. В ходе торгов стоимость газа падала до 319,5 доллара (минус 3,4 процента).

Средняя за год стоимость фьючерсов контрактов на торговой площадке составила 386,5 доллара, на 16,3 процента ниже, чем годом ранее. По данным аналитиков, на изменение цен оказывают влияние превышающая прогнозы температура воздуха, что снижает расход топлива, а также опасения по поводу быстрого исчерпания запасов.

