11 декабря 2025, четверг, 0:23
В Гродно рабочий экскаватором выкопал минометный снаряд образца 1916 года

  • 10.12.2025, 23:04
  • 1,230
В Гродно рабочий экскаватором выкопал минометный снаряд образца 1916 года
Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Опасную находку обнаружили 8 декабря во время ремонтных работ на проспекте Космонавтов в Гродно. Там рабочий выкопал экскаватором минометный снаряд образца 1916 года.

Мужчина сразу же остановил все работы и сообщил о находке в милицию.

Ранее подобный инцидент произошел 3 декабря в Ошмянском районе. Местный житель сообщил в РОВД, что нашел снаряды. Мужчина привез металлолом в пункт приема. Там при сортировке наткнулись на подозрительные предметы овальной формы. Оказалось, что это два 76‑миллиметровых артиллерийских снаряда и два взрывателя к ним.

Снаряды уничтожили. Пострадавших нет.

