В Гродно рабочий экскаватором выкопал минометный снаряд образца 1916 года
- 10.12.2025, 23:04
- 1,230
Фотофакт.
Опасную находку обнаружили 8 декабря во время ремонтных работ на проспекте Космонавтов в Гродно. Там рабочий выкопал экскаватором минометный снаряд образца 1916 года.
Мужчина сразу же остановил все работы и сообщил о находке в милицию.
Ранее подобный инцидент произошел 3 декабря в Ошмянском районе. Местный житель сообщил в РОВД, что нашел снаряды. Мужчина привез металлолом в пункт приема. Там при сортировке наткнулись на подозрительные предметы овальной формы. Оказалось, что это два 76‑миллиметровых артиллерийских снаряда и два взрывателя к ним.
Снаряды уничтожили. Пострадавших нет.