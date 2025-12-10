В Гродно рабочий экскаватором выкопал минометный снаряд образца 1916 года 10.12.2025, 23:04

1,230

Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Опасную находку обнаружили 8 декабря во время ремонтных работ на проспекте Космонавтов в Гродно. Там рабочий выкопал экскаватором минометный снаряд образца 1916 года.

Мужчина сразу же остановил все работы и сообщил о находке в милицию.

Ранее подобный инцидент произошел 3 декабря в Ошмянском районе. Местный житель сообщил в РОВД, что нашел снаряды. Мужчина привез металлолом в пункт приема. Там при сортировке наткнулись на подозрительные предметы овальной формы. Оказалось, что это два 76‑миллиметровых артиллерийских снаряда и два взрывателя к ним.

Снаряды уничтожили. Пострадавших нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com