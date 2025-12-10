ЕАЭС: Беларусь опередила Россию по среднему размеру пенсий
- 10.12.2025, 23:16
В долларовом выражении.
Лидером по величине средней пенсии в долларовом выражении среди стран Евразийского экономического союза в 2024 году стала Беларусь, сместив Россию с традиционного первого места. Соответствующие данные опубликованы департаментом статистики Евразийской экономической комиссии в статистическом ежегоднике ЕАЭС.
Если в 2023 году Россия опережала Беларусь с результатом 230 долларов против 221-го, то в следующем пропустила его вперед — 227 долларов против 247. По минимальному размеру назначенной пенсии отставание еще значительнее — 79 долларов против 172, также опережают Россию Казахстан (111 долларов) и Армения (91 доллар).
По отношению среднего размера пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера Россия уступает Казахстану и Беларуси— 157,7 процента против 172,1 и 249,8 процента соответственно.