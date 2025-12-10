ЕАЭС: Беларусь опередила Россию по среднему размеру пенсий 10.12.2025, 23:16

В долларовом выражении.

Лидером по величине средней пенсии в долларовом выражении среди стран Евразийского экономического союза в 2024 году стала Беларусь, сместив Россию с традиционного первого места. Соответствующие данные опубликованы департаментом статистики Евразийской экономической комиссии в статистическом ежегоднике ЕАЭС.

Если в 2023 году Россия опережала Беларусь с результатом 230 долларов против 221-го, то в следующем пропустила его вперед — 227 долларов против 247. По минимальному размеру назначенной пенсии отставание еще значительнее — 79 долларов против 172, также опережают Россию Казахстан (111 долларов) и Армения (91 доллар).

По отношению среднего размера пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера Россия уступает Казахстану и Беларуси— 157,7 процента против 172,1 и 249,8 процента соответственно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com