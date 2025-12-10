США захватили нефтяной танкер Венесуэлы

США захватили нефтяной танкер Венесуэлы1
- 10.12.2025, 23:37
Вашингтон усиливает давление на режим друга Лукашенко.
10 декабря 2025 года американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников, знакомых с ситуацией, захват танкера может серьезно осложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.
Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.
Белый дом пока не прокомментировал инцидент, а государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства также не предоставили заявлений.