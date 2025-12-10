закрыть
США захватили нефтяной танкер Венесуэлы

1
  • 10.12.2025, 23:37
США захватили нефтяной танкер Венесуэлы
Иллюстрационное фото

Вашингтон усиливает давление на режим друга Лукашенко.

10 декабря 2025 года американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ситуацией, захват танкера может серьезно осложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.

Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.

Белый дом пока не прокомментировал инцидент, а государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства также не предоставили заявлений.

