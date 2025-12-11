закрыть
11 декабря 2025, четверг, 1:57
Беларусь и Иран подписали план военного сотрудничества

  • 11.12.2025, 0:48
Беларусь и Иран подписали план военного сотрудничества

Минск и Тегеран намерены провести совместное учение.

Беларусь и Иран подписали план двустороннего военного сотрудничества на следующий год, намерены провести совместное военное учение. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«В Минске работа делегации Генерального штаба Ирана завершилась подписанием плана двустороннего сотрудничества на 2026 год. В качестве основного мероприятия рассматривается проведение совместного учения на территории одного из государств», — написал Ревенко.

