ВСУ уничтожили северокорейскую РСЗО TYPE 75
- 11.12.2025, 3:36
Видеофакт.
Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ во время охоты на восточном направлении уничтожили северокорейскую РСЗО оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторам БПЛА удалось обнаружить и поразить 107-мм реактивную систему залпового огня TYPE 75.
Также бойцы сообщили:
«Эта модель создана на основе китайской TYPE 63, которая, в свою очередь, является копией советской РПУ-14. Подобные системы противник все чаще использует с начала 2025 года».