Опровергнут популярный миф о количестве часов сна 11.12.2025, 3:45

Иллюстрационное фото

Некоторым людям необходимо спать до 11 часов в сутки.

Существует мнение, что спать необходимо не менее восьми часов в сутки. Врач Тони Каннингем в разговоре с изданием Infobae опроверг этот популярный миф об оптимальном количестве часов сна.

«Есть люди, которым на самом деле нужно всего пять или шесть часов. Их биология и физиология позволяют им столько спать в оптимальных условиях», — пояснил Каннингем. При этом некоторым людям необходимо спать до 11 часов в сутки, подчеркнул он.

Определяющим фактором здесь является возраст, отметил специалист. Так, дети и подростки обычно спят дольше. Тем временем пожилым людям достаточно меньшего количества часов сна, чтобы почувствовать себя полностью отдохнувшими, заключил медик.

