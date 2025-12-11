Агроном в Горецком районе набрал взяток на Br35 000
- 11.12.2025, 5:00
Что было дальше.
Суд Горецкого района рассмотрел уголовное дело о получении взяток главным агрономом одной из сельскохозяйственных организаций.
Обвиняемый промышлял коррупцией с января 2020-го по декабрь 2023-го.
Он брал деньги с поставщиков удобрений и регуляторов роста растений за то, чтобы организация сотрудничала именно с их компаниями.
Чтобы скрыть получение взяток, главный агроном оформлял фиктивные договоры подряда и аренды собственного автомобиля. По ним на банковский счет обвиняемого перечисляли деньги.
За почти четыре года в качестве взяток он получил Br34,5 тыс. В суде мужчина вину свою признал.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, штрафа в размере 700 базовых величин (Br29,4 тыс.). Также его на пять лет лишили права занимать определенные должности.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.