Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы
- 11.12.2025, 5:07
Президент США подтвердил информацию СМИ.
Власти США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщили Reuters два американских чиновника. По словам источников, операцией руководила Береговая охрана США. Название танкера и точное место перехвата они не уточнили.
Президент США Дональд Трамп подтвердил операцию, заявив журналистам, что военные только что захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный».
Задержание прошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.
До этого Трамп в интервью Politico заявил, что правление диктатора Венесуэлы скоро завершится, а дни Мадуро «сочтены».