Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы 11.12.2025, 5:07

Дональд Трамп

Президент США подтвердил информацию СМИ.

Власти США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщили Reuters два американских чиновника. По словам источников, операцией руководила Береговая охрана США. Название танкера и точное место перехвата они не уточнили.

Президент США Дональд Трамп подтвердил операцию, заявив журналистам, что военные только что захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный».

Задержание прошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

До этого Трамп в интервью Politico заявил, что правление диктатора Венесуэлы скоро завершится, а дни Мадуро «сочтены».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com