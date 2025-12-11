В России могут запретить звонки из-за границы
- 11.12.2025, 8:11
Кремль усиливает контроль над коммуникациями.
В России готовятся новые ограничения в сфере связи, которые могут затронуть как частные разговоры, так и доступ граждан к зарубежным сервисам. Инициативу подают как защитную меру, однако ее последствия выходят далеко за рамки заявленных мотивов.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в сети Telegram.
На заседании совета по правам человека российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении заблокировать телефонные звонки из стран, которые Москва считает недружественными.
По его словам, такие шаги якобы понадобились для «цифровой защиты граждан» от мошенников, которых российские медиа активно обсуждают в последние недели.
Однако главным итогом подобных решений становится дальнейшая информационная изоляция населения.
Кремль последовательно ограничивает любые каналы, через которые россияне могут получать альтернативную информацию или поддерживать связь с внешним миром.
Новые блокировки и давление на интернет
За последние дни в России под предлогом «рисков безопасности» перестали работать WhatsApp, FaceTime, Snapchat, а также игровая платформа Roblox, популярная среди подростков и детей.
Одновременно власти сокращают доступ к сервисам, позволяющим обходить цензуру, и массово отключают мобильный интернет в разных регионах.
Цель — полностью подконтрольное информационное пространство
Такие действия вписываются в стратегию по созданию так называемого «суверенного интернета», где государство контролирует все каналы связи и источники информации.
Это позволяет Кремлю формировать замкнутое медиапространство и ограничивать россиян в получении любых независимых сведений о происходящем внутри и за пределами страны.