В Новгороде пылает крупнейший химический завод РФ
11.12.2025

Предприятие атаковали БПЛА.

В ночь на четверг, 11 декабря, в Новгородской области РФ было неспокойно. Взрывы прогремели в Великом Новгороде, под ударом БПЛА там был химический завод ПАО «Акрон», пишет OBOZ.UA.

По целям пыталась работать вражеская ПВО, однако дроны все же попали в цель. На предприятии вспыхнул пожар – его видно на кадрах, которые местные жители публиковали в сети.

Атакованное дронами предприятие является одним из крупнейших химических производств России. Часть продукции и сырья «Акрона» имеет двойное назначение, в частности, используется как ключевой компонент в производстве взрывчатых веществ.

Тем временем губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что в регионе работает система ПВО.

«Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», – написал он.

