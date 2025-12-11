Украина передала США ответ на мирный план Трампа 15 11.12.2025, 8:58

Перед этим Киев несколько дней консультировался с европейскими партнерами.

Украина 10 декабря передала США свой пошаговый ответ на последний проект «мирного плана Трампа», сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По данным издания, глава СНБО Украины и главный переговорщик Владимира Зеленского Рустем Умеров направил ответ на мирный план представителю и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру.

Источник в Киеве пояснил, что украинский вариант документа содержит замечания, уточнения и предложения, которые должны сделать весь проект мирного соглашения «реализуемым». Подробности этих правок не приводятся, но уточняется, что Украина также представила новые идеи, касающиеся спорных вопросов — статуса территорий и ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Перед этим Киев несколько дней консультировался с европейскими партнерами — прежде всего Францией, Германией и Великобританией.

Тем временем сам Трамп тоже провел телефонный разговор с лидерами «большой тройки» ЕС. По его словам, обсуждение ситуации в Украине проходило «в довольно резких выражениях». Европейские лидеры предложили организовать его личную встречу с Зеленским в ближайшие выходные где-нибудь в ЕС, однако Трамп отреагировал сдержанно, отметив, что не намерен «тратить время зря».

Ожидается, что уже 11 декабря высокопоставленные военные США и Украины проведут онлайн-встречу, чтобы продолжить обсуждение отдельных положений мирного плана.

