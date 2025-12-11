Микростудии по 18 «квадратов» под Минском раскупили за неделю 11.12.2025, 9:12

Их продавали за 35 тысяч долларов.

Несмотря на неоднозначные отзывы в соцсетях, все микростудии площадью 18 м² в новом доме жилищного комплекса «Современный» в Фаниполе были распроданы менее чем за неделю, пишет Fanipol.by.

Всего три года назад, в 2022 году, первые квартиры площадью около 20 м² в только что построенном доме ЖК «Современный» предлагали по 22 620 долларов. На этапе бронирования цена могла стартовать и с 19 000 долларов. Уже тогда застройщик отмечал, что такое жилье нацелено на молодых людей, которые хотят жить отдельно от родителей в 15 минутах езды от столицы.

В соцсетях микроквартиры из-за скромных размеров называли «конурой», «шкафом» и «скворечником». Комментаторы не понимали, как можно просить «цену Минска» за 18 квадратов в пригороде. «Дача под Фаниполем за такие деньги с водой и канализацией + участок. Ну и по „квадратам“ там точно не 18, а как минимум 40», — приводили пользователи альтернативы. Другие иронизировали: «Что-то много площади, надо по 5−8 метров продавать».

Несмотря на скепсис в интернете, спрос на микростудии не падал. К лету 2025 года на волне ажиотажа вокруг города-спутника цена на них в строящемся четвертом доме подскочила до 28 000 долларов. А к ноябрю, с началом продаж в заключительном, пятом доме, планка достигла 35 000 долларов. 10 декабря застройщик ЖК «Современный» сообщил, что все квартиры-студии в строящемся пятом доме были проданы. Жилье разобрали за неделю, пишет Fanipol.by.

Напомним, ЖК «Современный» находится в 15 минутах езды от кольцевой. Как писали СМИ, готовый ЖК будет состоять из пяти десятиэтажек с эркерами, три из этих домов уже заселены. Активно строятся еще две высотки.

Все квартиры в пятом доме сдаются с черновой отделкой, включающей стяжку пола, разводку электрики, металлические входные двери, стеклопакеты и установленные унитазы. В доме предусмотрены колясочная, кладовые помещения, а на прилегающей территории — детская площадка и парковка на 61 машино-место.

