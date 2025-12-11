Украинские военные разгромили колонну россиян возле Покровска
- 11.12.2025, 9:37
На видео показали вражескую технику в огне.
Российские военные пытались штурмовать населенный пункт Гришино вблизи Покровска, но безрезультатно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты силами не менее 10 квадроциклов и мотоциклов, а также около 40 военных попытались прорвать оборону украинских военных.
На выезде из города их уже ждали смежные подразделения, которые разбили колонну техники рашистов, а растерянная пехота не знала, что делать.
На кадрах - техника захватчиков в огне и разбросана по всей дороге.