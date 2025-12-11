Режим забирает еще один санаторий под управление Лукашенко 11.12.2025, 11:15

Семья диктатра прибирает к рукам прибыльный бизнес.

Санаторий «Журавушка» предприятия «Минскхлебпром» безвозмездно передан «из собственности Минска в собственность Республики Беларусь» и присоединен к санаторию «Приозерный», который находится в ведении Управления делами президента (УДП), свидетельствует постановление Совета министров № 714 от 10 декабря, пишет «Позірк».

Из документа, который 11 декабря опубликован на Национальном правовом интернет-портале, на балансе санатория, расположенного на берегу озера Нарочь (Минская область), на 30 сентября 2025 года было 13.689 тыс. рублей.

Помимо «Журавушки» в подчинении УДП в Беларуси находятся санатории «Юность» и «Сосны» (оба в Минской области), а также «Боровое» (Витебская область).

Кроме того, ведомство владеет оздоровительными учреждениями «Белая Русь» в поселке Майский и «Беларусь» в Сочи (оба в Краснодарском крае России), а также санаторием «Белоруссия» в Ялте (аннексированный РФ украинский Крым).

До 2020 года Главному хозяйственному управлению УДП также принадлежал саноторий Belorus в Друскининкае (Литва). В том году из-за ограничительных мер Евросоюза в отношении этого ведомства были заблокированы счета здравницы. Оздоровительное учреждение возобновило работу, когда из структуры ушел включенный в санкционный список Виктор Шейман. В середине июня 2021 года правительство Беларуси передало санаторий в ведение Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

