11 декабря 2025, четверг
Дроны СБУ впервые поразили российскую нефтяную платформу в Каспийском море

  11.12.2025, 11:21
Нефтедобыча остановлена.

Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Это первый случай, когда Украина поразила объект РФ, связанный с добычей нефти в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источников, дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Как отмечается, это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Сообщается, что было зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает.

Месторождение им. Филановского - одно из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

«СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. «Хлопок» в Каспийском море - это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились», - сообщил информированный источник в СБУ.

