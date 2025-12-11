Переломный момент: украинские ракеты «Сапсан» могут изменить ход войны 3 11.12.2025, 11:51

2,782

Украина начала использовать в боевых действиях отечественную баллистическую ракету.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала использовать в боевых действиях отечественную баллистическую ракету «Сапсан». Речь идет о важном прорыве: страна давно стремилась получить оружие, способное поражать цели глубоко внутри России без каких-либо иностранных ограничений, пишет TWZ.

«Мы уже используем «Нептун», дальнобойный «Нептун», «Паляницу», «Фламинго». А также, честно говоря, «Сапсан» - мы начали его использовать», - сказал Зеленский, не уточнив количество ракет и направления их применения.

«Мы не хотим, чтобы враг знал все прецеденты и все детали», - добавил он.

Пока нет независимых подтверждений того, что «Сапсан» действительно применялся в бою. Россия утверждала, что сбивала украинские баллистические ракеты над Крымом, но доказательств этого не предоставлено. В то же время использование такого оружия логично вписывается в курс Украины на наращивание собственного ракетного производства и возможности наносить удары на большую глубину.

Что известно об украинском «Сапсане»

«Сапсан» тесно связан с ракетной программой «Гром-2». По оценкам, его дальность может составлять от 280 до 500 км, а по заявлениям украинского Минобороны - даже до 1000 км. Это делает ракету потенциально самым мощным украинским средством удара по целям в тылу РФ.

До этого Украина имела только советские ракеты «Точка» и «Точка-У» с максимальной дальностью до 120 км, а также ограниченное количество американских ATACMS, которые нельзя применять по территории России.

Баллистическая ракета собственного производства дала бы Украине новый инструмент поражения, более сложный для перехвата из-за высокой скорости и пригодный для ударов по укрепленным целям. Аналитики ожидают, что в случае массового производства эффект может быть сопоставим с влиянием применения ATACMS, которые уже заставили Россию изменить логистику и перебрасывать дополнительную ПВО.

«Ценность такого оружия для украинских военных бесспорна, поскольку оно обеспечивает мощный новый вектор для осуществления ударов по России без каких-либо иностранных ограничений. При условии оперативного использования, нам, вероятно, не придется долго ждать положительного подтверждения этого», - подытожило издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com