В Минске продают подозрительную кильку

В Минске продают подозрительную кильку5
- 11.12.2025, 11:54
В чем подвох.
В столичном ProStore возле станции метро «Малиновка» (проспект Дзержинского, 126) корреспондент Blizko.by нашел необычную новинку. На вид это самая обычная килька в масле, но все не так просто.
Этот товар, в отличие от других рыбных консервов, лежал в отделе с кондитерскими изделиями. Но это совсем не ошибка сотрудников магазина — рыбки внутри банок шоколадные.
Необычные сладости выпускает российская фабрика «АтАг». Упаковка действительно напоминает банку от шпротов или кильки — овальной формы, желтого цвета, с изображением рыбных консервов. Даже названия соответствуют: «Застольный закусон» и «Закусон олигарха». Отличаются «консервы» начинкой.
Рыбы в «Застольном закусоне» внутри с арахисовой пастой, а в «Закусоне олигарха» — со сливочной начинкой. В каждой упаковке лежат два ряда по 12 штук.
Приобрести шоколадную кильку можно в магазине ProStore за 11,99 рубля, либо на маркетплейсе, но там цена выше — от 13 рублей.