В Минске продают подозрительную кильку 5 11.12.2025, 11:54

2,456

В чем подвох.

В столичном ProStore возле станции метро «Малиновка» (проспект Дзержинского, 126) корреспондент Blizko.by нашел необычную новинку. На вид это самая обычная килька в масле, но все не так просто.

Этот товар, в отличие от других рыбных консервов, лежал в отделе с кондитерскими изделиями. Но это совсем не ошибка сотрудников магазина — рыбки внутри банок шоколадные.

Необычные сладости выпускает российская фабрика «АтАг». Упаковка действительно напоминает банку от шпротов или кильки — овальной формы, желтого цвета, с изображением рыбных консервов. Даже названия соответствуют: «Застольный закусон» и «Закусон олигарха». Отличаются «консервы» начинкой.

Рыбы в «Застольном закусоне» внутри с арахисовой пастой, а в «Закусоне олигарха» — со сливочной начинкой. В каждой упаковке лежат два ряда по 12 штук.

Приобрести шоколадную кильку можно в магазине ProStore за 11,99 рубля, либо на маркетплейсе, но там цена выше — от 13 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com