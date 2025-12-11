закрыть
11 декабря 2025, четверг, 12:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают подозрительную кильку

5
  • 11.12.2025, 11:54
  • 2,456
В Минске продают подозрительную кильку

В чем подвох.

В столичном ProStore возле станции метро «Малиновка» (проспект Дзержинского, 126) корреспондент Blizko.by нашел необычную новинку. На вид это самая обычная килька в масле, но все не так просто.

Этот товар, в отличие от других рыбных консервов, лежал в отделе с кондитерскими изделиями. Но это совсем не ошибка сотрудников магазина — рыбки внутри банок шоколадные.

Необычные сладости выпускает российская фабрика «АтАг». Упаковка действительно напоминает банку от шпротов или кильки — овальной формы, желтого цвета, с изображением рыбных консервов. Даже названия соответствуют: «Застольный закусон» и «Закусон олигарха». Отличаются «консервы» начинкой.

Рыбы в «Застольном закусоне» внутри с арахисовой пастой, а в «Закусоне олигарха» — со сливочной начинкой. В каждой упаковке лежат два ряда по 12 штук.

Приобрести шоколадную кильку можно в магазине ProStore за 11,99 рубля, либо на маркетплейсе, но там цена выше — от 13 рублей.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко