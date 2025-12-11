Стали известны детали секретных документов Трампа по РФ и Украине 6 11.12.2025, 12:06

Результат может кардинально изменить экономическую карту континента.

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам серию документов, в которых изложено видение Вашингтона по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику. Эти предложения вызвали ожесточенные споры за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Результат может кардинально изменить экономическую карту континента.

Как пишет The Wall Street Journal, план США изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, которые не являются публичными, но были описаны американскими и европейскими чиновниками.

В документах подробно изложены планы американских финансовых компаний и других предприятий по использованию примерно $200 миллиардов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая огромный новый центр обработки данных, который будет работать на энергии атомной электростанции, сейчас оккупированной российскими войсками.

В другом приложении изложена общая концепция США по выводу российской экономики из изоляции, в рамках которой американские компании инвестируют в стратегические сектора, от добычи редкоземов до бурения нефти в Арктике, и помогают восстановить поставки российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

Некоторые европейские чиновники, которые видели эти документы, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США.

В частности, один из чиновников сравнил их с замыслом Трампа по превращению Газы в «Ривьеру Ближнего Востока».

Другой чиновник, ссылаясь на предложенные энергетические соглашения между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой после Второй мировой войны была «разделена» Европа.

«Это как Ялта», — отметил чиновник.

В статье говорится, что Европа, которая стремится избавиться от зависимости от российского газа с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году, чтобы лишить Кремль средств для финансирования войны и уменьшить собственную зависимость от стратегического соперника, не желает возобновлять закупку энергоносителей у страны, которую считает наибольшей угрозой своей безопасности.

Европейские чиновники хотят использовать те же замороженные российские средства, хранящиеся в европейских учреждениях, для предоставления займа Украине, которая сталкивается с нехваткой средств.

«Столкновение за столом переговоров теперь касается не только границ, но и все чаще бизнеса — и, что парадоксально, противопоставляет не только Россию Украине, но и США своим традиционным союзникам в Европе», - отмечают журналисты.

Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России необходимую передышку для ускорения экономического роста и укрепления военного положения страны-агрессора.

В новой оценке западного разведывательного агентства, с которой ознакомилось издание, говорится, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы управления военной экономикой при одновременном контроле цен представляют собой системный риск для ее банковского сектора.

Если американская точка зрения возобладает, это перечеркнет планы Европы по поддержке украинского правительства и еще больше укрепит экономическую изоляцию России. В результате, по словам нескольких чиновников, начнется лихорадочная гонка за продвижением вперед до того, как США навяжут свои собственные договоренности.

В свою очередь, американские чиновники, участвующие в переговорах, заявляют, что подход Европы быстро истощит замороженные средства. Вашингтон, с другой стороны, привлечет руководителей Уолл-стрит и миллиардеров из частных инвестиционных фондов для инвестирования этих денег и расширения объема доступных для инвестиций средств. Один из чиновников, участвовавших в переговорах, заявил, что под управлением США этот фонд может вырасти до 800 миллиардов долларов.

Переговорная группа США рассматривает совместную экономическую деятельность и энергетическую взаимозависимость как краеугольный камень своей философии «бизнес в обмен на мир»: например, украинские центры обработки данных будут получать электроэнергию от оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе.

В понедельник на встрече в резиденции премьер-министра Германии на Даунинг-стрит, 10 с Зеленским и лидерами Франции и Великобритании канцлер Германии Мерц заявил, что он «скептически относится к предложениям США».

Журналисты отмечают, что активизация дипломатических поездок и саммитов в последние недели свидетельствует о том, что дебаты приближаются к бурному завершению.

Европейские лидеры провели 10 декабря телефонный разговор с Уиткоффом и встретятся в Париже на выходных. В понедельник, 15 декабря, они снова соберутся в Берлине. Представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут участвовать в переговорах по видеосвязи.

