11 декабря 2025, четверг, 12:38
Ученые рассказали о пользе чеснока

  • 11.12.2025, 12:11
Ученые рассказали о пользе чеснока

Это настоящий антимикробный ополаскиватель для полости рта.

Как думаете, чем пахнет человек с наиболее здоровой полостью рта? Конечно же, чесноком. Ученые из Университета Шарджи (ОАЭ) провели исследование и выяснили, что чесночный экстракт — эталонный антимикробный ополаскиватель для полости рта, пишет «Нож».

Ранее считалось, что лучше всего полость рта обеззараживает хлоргексидин. Авторы научной работы захотели понять, может ли ополаскиватель с чесноком конкурировать за звание самого эффективного средства.

Команда провела обзор пяти статей, в которых сравнивались свойства хлоргексидина и экстракта чеснока. В изученных работах были описаны клинические исследования обоих средств.

Как итог, ученые пришли к выводу, что ополаскиватели с наиболее высокой концентрацией экстракта чеснока обладают такими же противомикробными свойствами, как и хлоргексидин. При этом чесночные средства — более натуральная альтернатива популярному раствору.

«Эффективность варьировалась в зависимости от концентрации ополаскивателя и продолжительности применения, что повлияло на различия в результатах, — отметили ученые. — В некоторых исследованиях предпочтение отдавалось хлоргексидину… в то время как в других сообщалось, что экстракт чеснока более эффективен при определенных концентрациях».

По словам исследователей, главное препятствие на пути популяризации чесночного раствора — известные побочные эффекты: жжение и неприятный запах. Также ученые отметили, что в будущем их коллегам стоит провести дополнительные клинические испытания с большим количеством участников и более длительными периодами наблюдения.

