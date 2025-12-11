Соболенка ответила на вопрос о смене гражданства 1 11.12.2025, 12:29

Теннисистка вспомнила о детях.

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко подчеркнула, что никогда не пойдет на смену гражданства.

По словам белоруски, в таком случае она рискует предать начинающих теннисистов из родной страны, которые занимаются спортом и равняются на четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема».

«Всегда гордилась и горжусь тем, что могу представлять на соревнованиях такую маленькую страну, как Беларусь. Я думаю, это побуждает детей в стране заниматься теннисом. Менять гражданство – это не мой случай. Я не хочу обманывать этих детей из Беларуси, которые на меня смотрят. Так что и дальше хотела бы представлять свою страну только ради них», — обнадежила Соболенко.

Арина добавила, что ее окрыляет, если она служит для кого-то примером.

«Хочу, чтобы все видели, что девочка из маленькой страны способна добиться того, чтобы играть на высоком уровне. Чтобы мой пример вдохновлял их. Надеюсь, многим это придает уверенности, что они также могут достичь мирового уровня», — добавила теннисистка.

