Atlantic Council: Путин выдал истинные планы 11.12.2025, 12:31

Аргументы Москвы о «безопасности» выглядят несостоятельными.

На фоне обсуждений возможных мирных планов между США, Европой и Украиной все яснее становится, что Россия не стремится завершить войну. Напротив, ключевые требования Москвы выглядят как попытка создать условия для продолжения агрессии на более выгодных для Кремля позициях, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Главное из них — передача России оставшихся 10% территории Донбаса, которые Москва не смогла захватить за 11 лет войны. Эти 6,6 тыс. кв. км не имеют критического экономического или исторического значения для крупнейшей страны мира. Их ценность — в другом: именно здесь расположены мощные украинские укрепления, созданные за последнее десятилетие. Они являются серьезным барьером для российского наступления. Их утрата открыла бы путь дальнейшему продвижению РФ к центру Украины и Киеву.

Еще более тревожным является настойчивое требование Кремля ограничить масштабы украинской армии и запретить поставки оружия от международных партнеров. Несмотря на предложения о численности ВСУ в 600 тысяч военных, сама идея ограничения обороноспособности Украины показывает истинные намерения Путина.

Аргументы Москвы о «безопасности» выглядят несостоятельными. Путин легко смирился со вступлением Финляндии в НАТО, хотя ранее именно расширение альянса использовал как оправдание вторжения в Украину. Однако он категорически отвергает любые оборонительные гарантии Киеву — что свидетельствует о стремлении обеспечить будущую уязвимость Украины.

Путин не скрывает, что его цель — не мир, а разрушение украинской государственности. Он видит независимую Украину как угрозу проекту восстановления российской империи и реванша за распад СССР. Именно поэтому за 20 лет он последовательно жертвовал интересами России, изолировал страну, разрушил экономические связи и отправил на смерть сотни тысяч россиян.

Текущие требования Кремля — передача укрепленных территорий, разоружение Украины, отказ от западной поддержки — однозначно указывают, что Путин не намерен прекращать войну, а лишь стремится создать условия для нового наступления.

