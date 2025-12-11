Мадуро готовится бежать в Беларусь?1
- 11.12.2025, 12:43
Лукашенко встретился с послом Венесуэлы.
Александр Лукашенко сегодня встретился с послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом. Как следует из слов Лукашенко, дипломат вернулся к нему после встречи с правителем этой страны Николасом Мадуро.
Диктатор встречался с Веласкесом 25 ноября. Тогда он просил передать Николаса Мадуро, что его всегда ждут в Беларуси.
США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий.
29 ноября США объявили о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены».