Мадуро готовится бежать в Беларусь? 1 11.12.2025, 12:43

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Лукашенко встретился с послом Венесуэлы.

Александр Лукашенко сегодня встретился с послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом. Как следует из слов Лукашенко, дипломат вернулся к нему после встречи с правителем этой страны Николасом Мадуро.

Диктатор встречался с Веласкесом 25 ноября. Тогда он просил передать Николаса Мадуро, что его всегда ждут в Беларуси.

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий.

29 ноября США объявили о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены».

