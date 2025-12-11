«За что тогда платить, за неудобство?» 3 11.12.2025, 12:58

3,500

Белорусов возмутила весьма непривычная альтернатива карточкам.

Белоруска показала в TikTok, как выглядит платежный стикер от «Альфа-Банка». Это альтернативный вариант для бесконтактных платежей. Новинку оценили далеко не все.

После введения Евросоюзом 19-го пакета санкций, куда попали беларусские банки, Apple Pay для клиентов «Альфа-Банка» стал недоступен. В качестве альтернативы этому сервису финучреждение запустило бесплатные платежные стикеры, которые позволяют совершать бесконтактные платежи. Наклейки также подходят для пользователей смартфонов на Android и Huawei. Стикер представляет собой мини-версию банковской карты и выпускается к счету в рублях. Им можно расплачиваться в тех же местах, где принимаются обычные банковские карты.

Что говорят беларусы о новинке от банка

Платежные стикеры оценили далеко не все. Вот некоторые комментарии, которые оставили под видео в TikTok:

«Так, а зачем он нужен, если почти на всех телефонах уже есть NFC (технология бесконтактных платежей. — Прим. ред.)?»

«Ага, а в другом банке можно сделать виртуальную карту, которая работает в Apple Pay бесплатно. За что мне тогда платить, за неудобство?»

«Бесполезный банк для iPhone на данный момент».

«У меня Apple Pay работает, хоть у меня «Альфа» — 30 минут назад рассчитывалась».

«На iPhone Apple Pay работает, на любом Android с NFC — Swoo Pay. Смысл этого стикера?»

«Если стикер нечаянно отпадет и потеряется — кто-то может воспользоваться вашим счетом?»

«Одна проблема: если хочешь поменять чехол — как аккуратно снять и приклеить на другой?»

«Это тема, тоже заказал, но пока Apple Pay работает — им и пользуюсь».

«Очень безопасно».

«Так, а не легче ли сделать карту «Беларусбанка»? Там все нормально работает. Зачем пользоваться банком РФ?»

«Те, кто пишет «включи NFC»… Это капец как неудобно: разблокировать телефон, включить интернет, включить NFC, зайти в приложение, выбрать карту — и только тогда можно платить».

«Мечта мошенников».

«Я пользуюсь несколькими картами в Apple Pay, а со стикером «Альфы» придется снимать чехол, чтобы оплатить другой картой. Неудобно».

«Это классно было лет 10 назад — жаль, что мы опять к этому пришли».

«Так, а смысл? Apple Pay не ушел из Беларуси. И стикеры неудобные — всеми доказано».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com