закрыть
11 декабря 2025, четверг, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«За что тогда платить, за неудобство?»

3
  • 11.12.2025, 12:58
  • 3,500
«За что тогда платить, за неудобство?»

Белорусов возмутила весьма непривычная альтернатива карточкам.

Белоруска показала в TikTok, как выглядит платежный стикер от «Альфа-Банка». Это альтернативный вариант для бесконтактных платежей. Новинку оценили далеко не все.

После введения Евросоюзом 19-го пакета санкций, куда попали беларусские банки, Apple Pay для клиентов «Альфа-Банка» стал недоступен. В качестве альтернативы этому сервису финучреждение запустило бесплатные платежные стикеры, которые позволяют совершать бесконтактные платежи. Наклейки также подходят для пользователей смартфонов на Android и Huawei. Стикер представляет собой мини-версию банковской карты и выпускается к счету в рублях. Им можно расплачиваться в тех же местах, где принимаются обычные банковские карты.

Что говорят беларусы о новинке от банка

@raidensy

Распаковка стикера

♬ оригинальный звук - рэйдэнси

Платежные стикеры оценили далеко не все. Вот некоторые комментарии, которые оставили под видео в TikTok:

«Так, а зачем он нужен, если почти на всех телефонах уже есть NFC (технология бесконтактных платежей. — Прим. ред.)?»

«Ага, а в другом банке можно сделать виртуальную карту, которая работает в Apple Pay бесплатно. За что мне тогда платить, за неудобство?»

«Бесполезный банк для iPhone на данный момент».

«У меня Apple Pay работает, хоть у меня «Альфа» — 30 минут назад рассчитывалась».

«На iPhone Apple Pay работает, на любом Android с NFC — Swoo Pay. Смысл этого стикера?»

«Если стикер нечаянно отпадет и потеряется — кто-то может воспользоваться вашим счетом?»

«Одна проблема: если хочешь поменять чехол — как аккуратно снять и приклеить на другой?»

«Это тема, тоже заказал, но пока Apple Pay работает — им и пользуюсь».

«Очень безопасно».

«Так, а не легче ли сделать карту «Беларусбанка»? Там все нормально работает. Зачем пользоваться банком РФ?»

«Те, кто пишет «включи NFC»… Это капец как неудобно: разблокировать телефон, включить интернет, включить NFC, зайти в приложение, выбрать карту — и только тогда можно платить».

«Мечта мошенников».

«Я пользуюсь несколькими картами в Apple Pay, а со стикером «Альфы» придется снимать чехол, чтобы оплатить другой картой. Неудобно».

«Это классно было лет 10 назад — жаль, что мы опять к этому пришли».

«Так, а смысл? Apple Pay не ушел из Беларуси. И стикеры неудобные — всеми доказано».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко